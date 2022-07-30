Три новых детских сада построят в Челябинске к концу 2023 года

Рассказываем, где появятся новые учреждения для дошкольников

К концу 2023 года в Челябинске построят три детских сада в микрорайонах Парковый и Парковый-2. Два их них будут на 120 мест, третий сможет принять 150 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Подведены итоги торгов на строительство трех новых детских садов в Челябинске. По условиям контрактов все учреждения должны быть построены к середине октября 2023 года»,— уточнили в ведомстве.

Детский сад на 120 мест в микрорайоне № 55 на улице Габдуллы Тукая будет строить ООО «Трест Магнитострой». Контракт на сумму свыше 175 миллионов рублей уже заключен. Известно, что здание будет трехэтажным.

Еще два детских сада на 120 и 150 мест построят в Парковом-2. Одно здание будет двухэтажным, второе — трехэтажным. Контракты на суммы 139 и 163 миллиона рублей находятся на стадии подписания.