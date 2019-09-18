В Миассе жители забили тревогу из-за незаконной вырубки леса

Горожане обнаружили спиленные сосны и березы в районе Машгородка.

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Миассцы, прогуливаясь по лесу недалеко от стадиона, наткнулись на десятки свежеспиленных пеньков, рядом с которыми виднелись следы автомобильных шин. Горожане забеспокоились, что сосны и березы вырубают незаконно.

Как выяснилось, противоправных действий здесь не было. В лесополосе проводили так называемую санитарную чистку. Деревья валили и вправду сами жители, но по договору, заключенному с администрацией.

«На этом участке вырубка производилась по договорам купли-продажи для личных нужд граждан, которые обратились в лесничество или администрацию с заявлением на получение древесины. Заготовку, очистку и вывоз они производят сами», — объяснил Павел Завьялов, начальник лесного отдела и управления по экологии и природопользованию Миасса.

Под вырубку отдаются деревья, которые отжили свое или были повреждены. К примеру, на том участке, который был запечатлен на видео, в разные годы происходили лесные пожары. Многие деревья пострадали: их стволы были повреждены огнем или подгнили. Такие сосны и березы были опасны, т. к. могли в любой момент упасть. Поэтому от нее избавляются, а параллельно ухаживают за лесом.

«Деревья, которые предназначены для рубки, помечаются клеймом: ставится отметка краской или чем-то другим, чтобы обозначить ствол. Клеймо ставится на уровне глаз человека примерно и в корневой части», — рассказал Павел Завьялов.

Следы от пожарищ, которые также взбудоражили миасцев, также легко объяснимы. После рубки покупатель древесины собирает за собой оставшиеся ветки и спилы и уничтожает их.

«Предусмотрено лесохозяйственными работами сжигание порубочных остатков прямо на месте в пожаробезопасное время. Поэтому это тоже допустимо», — заверил Павел Завьялов.

Средства, полученные от жителей за вырубку отжившего леса, направляются в местный бюджет.