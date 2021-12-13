В Миассе 39 многоквартирных домов остались без горячей воды

Жителям трех улиц пообещали устранить перебои в течение дня

В Миассе жители 39 многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения из-за аварии в котельной. Пока жителям поселка Динамо пообещали устранить аварию в течение дня. В пресс-службе администрации округа информагентству «Первое областное» пояснили, что ограничения возникли только в подаче горячей воды, тепло в квартирах у миасцев есть.

В понедельник, 13 декабря, утром жителей Миасса предупредили, что возникнут ограничения в подаче горячей воды в поселке Динамо. Ремонтные работы идут. В течение дня аварию обещают устранить.

«Теплотехсервис ведет замену необходимого оборудования. Тепло в домах жителей есть», — прокомментировали в администрации округа.

Напомним, ранее на проблемы с водоснабжением жаловались жители поселка Нижний Атлян Миасского городского округа. Новую скважину в поселке построили благодаря вложениям спонсора.