Стелу «Город трудовой доблести» в Миассе сделают из черного металла и мансуровского гранита

Также перенесут памятник автомобилю «Захар»

В Миассе выбрали дизайн новой стелы «Город трудовой доблести», она расположится на Предзаводской площади. Об этом сообщил глава города Юрий Ефименко в личном телеграм-канале.

Монумент выполнят из черного металла, облицовочные панели сделают из мансуровского гранита. В основание стелы лягут алюминиевые рельефы и закаленное стекло, а для торжественного вида объект оборудуют специальной подсветкой.

Если саму стелу сделают в следующем году, то территорию перед заводом благоустроят только в 2027-м. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы синхронизировать установку монумента с модернизацией Предзаводской площади.

Также в планах перенос памятника первому автомобилю — легендарному «Захару». Сейчас рассматривают два варианта размещения: чуть ниже стелы или ближе к инженерному корпусу завода.

Напомним, Миасс признан городом трудовой доблести 15 января 2025 года. Он стал четвертым городом с таким званием в регионе. Жители Миасса сами выбрали место для новой стелы.