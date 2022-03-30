В Миассе в 2022 году оборудуют первую в области «умную» спортивную площадку на стадионе школы № 11. Доступ на нее будет открыт для всех, независимо от возраста. На ее территории спортплощадки будет работать беспроводной интернет, сообщает пресс-служба администрации МГО.
Территория школы № 11 расположена в центральной части города в оживленном и густонаселенном районе, рядом с ней находятся другие школы, легкоатлетический манеж спортивной школы олимпийского резерва, два детских сада и множество многоквартирных домов. Комплекс будет включать в себя искусственное покрытие площадки, футбольные ворота, беговую дорожку со специальным покрытием, площадку для баскетбола с покрытием, баскетбольные стойки, зрительные трибуны, уличные стойки для волейбола, комплекс для взрослого и детского воркаута и уличные силовые тренажеры.
«Мы надеемся, что организация спортплощадки нового типа поможет сделать здоровый образ жизни более популярным среди миассцев», — прокомментировал начальник управления физкультура и спорта Владимир Васильев.
Напомним, что в Магнитогорске, Копейске и Миассе появятся умные спортивные площадки. Губернатор Алексей Текслер обсудил с министром спорта РФ Олегом Матыциным возможность строительства новых объектов. Ранее сообщалось, что Челябинская область получит средства на их возведение из федерального бюджета. Также в Аргаяше построят ФОК с бассейном за 289 млн рублей. Спортивный комплекс сдадут в эксплуатацию осенью 2023 года.
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