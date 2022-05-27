В Миассе отложили строительство комплекса по переработке ТКО

На участке, где планировался объект, протекает речка

В городе Миассе после вмешательства прокуратуры отменили решение о выделении земельного участка под строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Собрания депутатов Миасского городского округа.

Мусороперерабатывающий комплекс планировалось построить в районе озера Песчаного. Однако в ходе проверки, которую провела прокуратура Миасса, выяснилось, что в этом месте протекает речка, питающая другие водоемы. Прокуратура вынесла протест, и теперь местным властям предстоит подыскать другое место для строительства комплекса, где он не будет представлять экологической угрозы.

«В будущем необходимо тщательно готовить проекты решений, учитывать юридические аспекты и не допускать подобных ситуаций», — прокомментировал ситуацию председатель Собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

Подробно о планируемом комплексе по переработке ТКО ИА «Первое областное» рассказывало в одном из предыдущих материалов.