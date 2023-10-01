В Миассе начало отопительного сезона перенесли на 10 октября

Предстоящая неделя ожидается теплой

На предстоящей неделе в Челябинскую область вернется тепло: по данным синоптиков, температура воздуха будет подниматься до +17 градусов и выше. В связи с этим власти Миасса решили сдвинуть сроки начала отопительного сезона на 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уважаемые жители округа! В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия начало отопительного сезона перенесено на 10 октября»,— уточнили в мэрии.

Напомним, ранее подключать потребителей в Миассе планировали 1 октября.

В некоторых городах области отопление уже включили. С начала и середины текущей недели потребителей начали подключать в Златоусте, Катав-Ивановске, Коркино, Кыштыме.

В Челябинске продолжают мониторить среднесуточные температуры. Пока для начала отопительного сезона оснований нет: на предстоящей неделе воздух в городе будет прогреваться почти до +20 градусов. При этом продолжают подключать по заявкам детские сады, школы и больницы.