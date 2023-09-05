В Миассе на две недели закроют инфекционное отделение больницы

Пациентов с кишечной инфекцией будут отвозить на лечение в Златоуст

В Миассе городская больница № 2 временно перестанет принимать больных инфекционного профиля. Пациентам будут оказывать помощь в других больницах, сообщает пресс-служба клиники.

«Дети с ОРВИ будут проходить лечение в педиатрическом отделении, как и раньше. Временно мы перемаршрутизировали детей с кишечными инфекциями в детскую больницу Златоуста. Взрослые также будут направляться в инфекционное отделение взрослой городской больницы Златоуста и при необходимости в новый инфекционный центр», — поясняют в ГКБ № 2.

К месту лечения пациентов доставят на машинах скорой.

В клинике говорят, что это обычная практика на время отпуска докторов.

Не позже чем через две недели инфекционное отделение городской больницы Миасса опять откроют, и оно возобновит прием пациентов.

Между тем Минобр Челябинской области опроверг информацию о необходимости получать допуск до уроков физкультуры — детям достаточно получить во время диспансеризации группу здоровья.

