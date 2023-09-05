Минобр Челябинской области опроверг информацию о получении допуска до физкультуры

Детям достаточно получить во время диспансеризации группу здоровья

Информация о том, что школьникам следует получать медицинскую справку для допуска на уроки физкультуры, не соответствует действительности. Об этом ИА «Первое областное» рассказала и. о. министра образования области Елена Коузова.

«Особый допуск до физкультуры основной массе ребят не нужен. Дети получают его во время диспансеризации, когда им определяют группу здоровья. Специальную справку придется брать только тем детям, которые требуют специальных условий обучения. Это как психолого-медико-педагогическая комиссия для детей с ограниченными возможностями здоровья», — поясняет Елена Коузова.

Ранее стало известно, что в деревне Казанцево под Челябинском родителей попросили принести справки о допуске к физкультуре.

Какие новые предметы появились в школе в 2023 году, придут ли в среднее звено педагоги без корочек вуза, где на Южном Урале откроют инженерные классы и получат ли следующей весной хорошисты серебряные медали, Елена Коузова рассказала в отдельном материале.

