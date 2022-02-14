В Миассе моржи в День всех влюбленных сделали прорубь-валентинку

Любители экстремального отдыха пригласили всех желающих сделать романтические фото

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В Миассе ко Дню святого Валентина подготовили необычную забаву — любители купаться в ледяной воде подготовили прорубь в форме сердца. Кадрами они поделились в соцсети.

Необычную прорубь создали моржи из поселка Ленинск под Миассом. Уже несколько лет любители экстрима проводят праздники за любимым делом — купаются в ледяной воде на Рождество, Масленицу и другие праздники, устраивают флешмобы и другие активности.

В этот раз в соцсети миасские моржи поделились снимками и видео, сделанными в проруби в форме сердца.

День святого Валентина отмечается много лет почти во всем мире. В этот день принято дарить подарки любимым, ходить на свидания и говорить приятные слова. В общем, все то, что можно сделать в любой другой свободный день, считает корреспондент Первого областного информагентства.

