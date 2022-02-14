Почему я не люблю День святого Валентина

Журналист Первого областного информагентства о том, почему День всех влюбленных — ненужный праздник

День святого Валентина отмечается много лет почти во всем мире. В этот день принято дарить подарки любимым, ходить на свидания и говорить приятные слова. В общем, все то, что можно сделать в любой другой свободный день.



У меня с этим праздником напряженные отношения. Я не люблю его отмечать, не придаю ему значения и считаю День всех влюбленных ненужным пошлым праздником.

Началось еще в школе, из-за «валентинок». У нас была так называемая анонимная почта ко Дню всех влюбленных, куда каждый мог бросить «валентинку» для кого-то и при этом остаться неизвестным.

Я был популярным пацаном и однажды получил сразу пять таких открыток. Вот в конце дня на парте перед тобой лежит четыре-пять одинаковых картонных сердечек без подписей. И ты сидишь как дурак: с одной стороны, приятно, с другой стороны, остается только гадать: кто, зачем и почему отправил тебе признания. Я никогда так и не узнал, кто признался мне в любви таким интригующим способом. Да и, честно говоря, мне казалось, что лучше и не знать про подобные симпатии, если человек не в силах подписаться.

Каждый год ситуация с «валентинками» была разной: то приходило несколько сердечек сразу, то ни одной. И тогда на фоне общего эйфорического состояния я чувствовал себя каким-то ущербным и неполноценным: меня вдруг оставили без внимания. Хотя… что за внимание, непонятно чье, к чему и почему и вообще?

Сам День всех влюбленных будто тебе шепчет в ухо: «Вот так-то, дружок, без пары быть плохо, да-да. А вот с парой — хорошо!» И ты принимаешь это на веру: ты же маленький, ты еще учишься в школе — и все, ты попал: теперь канун 14 февраля превращается в настоящую муку и стыд для одинокого человека.

Не с кем провести день, нет пары, нет любимого человека рядом. Ты никому не нужный, пропащий тип. Хотя, черт возьми, в обычный день ты думаешь об этом куда реже! Чтобы превратить безобидный праздник в источник навязчивых мыслей, надо постараться. И приходится признать, общество отлично справилось с задачей.

Потом я становился старше: первые отношения, влюбленность, свидания и прочее. И ни разу — ни разу, друзья, — не было такого 10 или 11 февраля, чтобы меня не спросили о планах на 14 февраля.

Знаете, о чем говорят мои однокурсники накануне 14 февраля? Думают, как с сотней рублей в кармане устроить вечер, с кем и как провести праздник, либо переживают о том, что пары так и не нашлось. Сплошное страдание. Спрашивается, вот с чего?

Но есть и хорошие новости. Школьники вырастают. В последние пару лет празднование 14 февраля превращается в шутку. Сейчас у меня, пожалуй, нет ни одной знакомой пары, которая бы отмечала 14 февраля. А мои знакомые, у которых девушки нет, говорят, что попьют пива с друзьями и это уже будет лучший День всех влюбленных.

Уже больше четырех лет я не отмечал этот праздник, хотя на отсутствие пары не жаловался. И за все время за игнор 14 февраля на меня обиделась лишь одна девушка. С остальными мы обсуждали это заранее и договаривались: не будем отмечать, будем выше этого массового безумия.

Внимание без повода кажется мне более ценным. А подарки на праздники — это, скорее, способ закрыть некую норму по проявлению внимания к любимому человеку. Особенно если праздник — День святого Валентина.

Все больше людей в России это понимают. По исследованию Superjob, в этом году только 12 процентов опрошенных россиян собираются отмечать День святого Валентина (сообщает РИА).

Мне кажется, если вы хотите устроить романтический ужин, то не нужно делать это из-за того, что так принято. Выпасть из глупой традиции — и ничего плохого не произойдет. Вы удивитесь: проводить время с любимым человеком без повода порой намного приятнее.