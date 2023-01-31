В Миассе изменят работу общественного транспорта

Новую модель городской маршрутной сети обсудят на публичных слушаниях

В Миассе обсуждают новую систему транспортного обслуживания. По данным администрации городского округа, разработкой маршрутной сети занимается ООО «Строй Инвест Проект». Компания представит на публичных слушаниях комплексные схемы организации движения транспорта. Автобусы должны захватить новые микрорайоны, а маршруты — стать удобнее. Пока же в городе с 1 февраля изменится стоимость проезда в городском транспорте.

Изменения коснутся только наличного способа оплаты проезда. До 1 февраля проезд городским транспортом по безналичному и наличному расчетам стоил одинаково. Теперь поездка за наличку на троллейбусе будет стоить 20 рублей, на автобусе по большинству маршрутов — 25 рублей.

«Стоимость проезда при оплате безналичным расчетом останется прежней: троллейбус — 19 рублей, автобус (по городу) — 23 рубля», — уточнили в мэрии.

Изменения в билетном меню за последние месяцы произошли и в других городах Челябинской области. Внедрение привычки у горожан оплачивать проезд по безналу позволит выйти на прозрачную схему поступления денег в сфере транспортного сообщения, а перевозчики уйдут от «черного нала».

Кроме того, в городе разрабатывается новая модель транспортного сообщения. Накануне в мэрии обсудили проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Миасса.

«Поэтапное внедрение новой модели позволит повысить территориальную доступность транспорта общего пользования, снизить дублирование маршрутной сети и стоимость ее обслуживания, повысить доступность транспорта общего пользования для маломобильных групп населения, а также снизить экологическое воздействие транспорта общего пользования на окружающую среду», — пояснили в мэрии.

Компания — разработчик комплексного плана представит проект документов на ближайших публичных слушаниях.