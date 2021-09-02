На северо-западе Челябинска строят первый парк качелей

Сооружение планируют доделать до октября этого года

На северо-западе Челябинска осенью построят Парк качелей. На площадке у Экопарка уже установили опоры для конструкции, на которые до конца октября повесят восемь качелей. Как объяснили в пресс-службе мэрии города, количество элементов со временем увеличится.



Парк качелей представляет собой перголу — круглый навес с различными видами качелей по окружности. Идею парка предложила глава города Наталья Котова. Проект обсуждали в мэрии еще в начале года. Когда его согласовали, специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию разработали концепцию объекта, и в городе нашли место под него. Конструкцию решили возвести на площадке Экопарка, где находились незаконные киоски. Павильоны убрали, и теперь подрядчики приступили к строительству.





«Интересная особенность этого проекта заключается в том, что сейчас мы размещаем восемь качелей, а в рамках подготовки к новогодним праздникам добавим еще световые качели. В дальнейшем мы сможем собрать отзывы жителей о том, каких качелей, может быть, не хватает, и продолжим работать с этой площадкой. То есть она необычна тем, что она не будет завершена в краткосрочный период. Мы уже подбираем здесь другие территории, чтобы поэтапно расширять наш парк»,

— прокомментировал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Отметим, что также в Челябинске идет строительство третьего сухого фонтана. Он должен появиться этой осенью на Тополиной аллее.