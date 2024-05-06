В Миассе благотворители провели воду в дом семьи ребенка с онкологическим заболеванием

До этого воду приходилось возить с колонки

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В семье жительницы Миасса Юлии Нота настоящий праздник — благотворители провели воду в ее частный дом. Теперь женщине не нужно думать, как привезти воду с колонки, чтобы помыть посуду, приготовить еду, постирать.

В 2015 году супруги Нота купили частный дом на маткапитал. К сожалению, вскоре муж умер, и Юля с двумя детьми осталась в доме без водопровода.

«Воды на нашем дворе не было никакой: ни попить, ни помыться. Чтобы пробурить скважину, уже тогда было нужно более 200 тысяч рублей. А мы живем на пособия», — говорит Юлия.

Старшему сыну Паше сейчас 14 лет, младшему Мише — 9. Несколько лет назад у Миши обнаружили онкологическое заболевание. Как-то мама заметила, что у сына стала шаткой походка, а потом пропал аппетит, начались головные боли и рвота. Причину искали врачи разных специализаций. Наконец в детской областной больнице на МРТ обнаружили опухоль мозга. Нейрохирурги провели мальчику первую операцию, потом был курс химио- и лучевой терапии и еще одна операция в московском центре нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас Миша находится на динамическом наблюдении, по медицинским показаниям пока мальчику не рекомендовано обучение в школе, с ним занимается мама.

«Чтобы набрать воды, все эти годы мы брали флягу на 45 литров и везли ее на колонку, которая в километре от дома. А когда тележка ломалась, носили воду обычными ведрами. Даже Миша брал маленькое ведерко и шел за нами. Эту воду мы пили, ей мылись, стирали и поливали свой огород», — удивляется женщина.

Как-то в засуху Юля и старший сын Паша за день съездили на колонку 42 раза — спасали горящую на солнце картошку.

«Это очень тяжело, страшно вспомнить. Но выбора у нас не было. Огород наш кормилец. Пришлось поливать», — замечает Юля.

Из-за тяжелой физической нагрузки женщина и ее старший сын надорвали спины. А в начале года Нота узнали, что колонку, откуда они носят воду, планируют убрать. В разговоре с социальным тьютором благотворительного движения «Искорка Фонд» Юля рассказала о проблеме с водой. «Искорка» помогла найти благотворителей — неравнодушных людей из Челябинска.

Благотворители оплатили проведение водопровода в дом, бурение скважины и монтаж труб. Чтобы набрать воды, теперь достаточно включить кран на кухне.

«Первые дни я плакала. Открою кран, смотрю на струйку воды и плачу. Все не верила, что это правда. И долго не могла приспособиться, как мыть посуду без тазиков. А Миша кран открыл и испугался — водопровод он никогда не видел. Большое спасибо людям, которые нам помогли», — благодарит Юлия.

Теперь мама мечтает купить бассейн в огород, чтобы дети могли охладиться в жару. И оборудовать туалет в доме, чтобы в морозы не бегать на улицу. Если кто-то хотел бы помочь семье Нота, можно связаться с «Искоркой Фондом».

Челябинская таксистка стала личным водителем для детей с онкологией — Галина Багаева возит подопечных благотворительного движения «Искорка Фонд» на химиотерапию.

