В межуниверситетском кампусе в Челябинске появится учебно-научный комплекс с современными лабораториями

К строительству приступят в скором времени

В челябинском межуниверситетском кампусе откроют уникальный учебно-научный комплекс с современными лабораториями и конференц-залами. Проектная документация третьего этапа строительства получила положительное заключение госэкспертизы. К возведению научного комплекса вскоре приступят, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как рассказали в компании «Группа Голос», учебно-научный комплекс займет площадь 40,2 тысячи квадратных метров. Блоки лабораторий, учебных аудиторий и офисных помещений будут организованы с учетом оптимальных логистических путей и возможностей для коллабораций. Всего здесь появятся 43 лаборатории, они сосредоточатся на таких направлениях, как интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы.

В состав комплекса также войдут трансформируемые учебные аудитории, коворкинги, переговорные, мобильные офисы и рекреационные зоны. В центре корпуса расположится ботанический сад под стеклянной крышей. Также на базе кампуса реконструируют лыжероллерную трассу.

Еще один объект третьего этапа строительства — многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами площадью 10,9 тысячи квадратных метров. Центральный зал с амфитеатром будет рассчитан на 600 человек и сможет трансформироваться в единое пространство вместимостью до 1680 человек за счет объединения с шестью смежными помещениями.

Вокруг учебных корпусов благоустроят общественные пространства, спортивные площадки, прогулочные зоны и объекты стрит-ритейла. Территория будет открыта как для студентов, так и для жителей Челябинска.

«Строительство кампуса — это огромный шаг вперед для развития образования и науки в Челябинской области, важная часть реализации нацпроекта „Молодежь и дети“. Мы создаем современную среду для обучения и исследований, которая позволит сохранить в регионе нашу талантливую молодежь», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, уже сейчас заселены два корпуса гостиниц, весной этого года появится еще шесть на три тысячи мест. Ранее корреспондент ИА «Первое областное» побывал в кампусе и узнал, как здесь живется учащимся.