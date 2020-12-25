Масштаб объекта оценил вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын. В рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» в рабочем поселке установлена каркасно-тентовая конструкция, приобретены новые хоккейные ворота и электронное табло. В Межозерном активно развивается спортивное движение, и открытие нового объекта придает ему более высокий уровень. Так, местные команды клуба «Майнер» под руководством тренера Алима Ямалова становятся ежегодными призерами всероссийских соревнований «Золотая шайба». Юные хоккеисты также являются чемпионами Челябинской области.
«Корт соответствует всем требованиям, которые предъявляются к таким спортивным сооружениям, на нем можно будет проводить официальные спортивные соревнования не только районного, но и областного уровня. Объект будет работать круглый год: зимой как каток, в теплое время — в качестве площадки под летние виды спорта», — прокомментировал глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов.
Открытие украсили показательные выступления хозяев льда — хоккейной команды «Майнер», фигуристок и группы черлидинга.
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