Хоккейный корт за 300 млн рублей в Усть-Катаве построят к осени 2023 года

Мэрия нашла подрядчика для возведения спортивного объекта

Администрация Усть-Катава подвела итоги аукциона на возведение крытого хоккейного корта с искусственным льдом. Спортивный объект будет находиться на улице Автодорожной между пятым и шестым микрорайонами. Корт планируется открыть в 2023 году. Результаты торгов опубликованы на сайте госзакупок.

Контракт на строительство корта заключат с компанией «Менеджмент Сити». Она единственная подавала заявку на участие в аукционе. Сами торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия других организаций. Фирма получит 293,2 млн рублей — начальную стоимость работ. Средства предоставят из бюджета Челябинской области.





Проектную документацию на строительство хоккейного корта разработала челябинская компания «Эксперт-Проект». Положительное заключение Госэкспертизы получено летом этого года. Спортивный объект возведут на участке площадью 15 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 3,5 тыс. кв. м. Сооружение должно состоять из двух частей: самого корта в каркасно-тентовом варианте и двухэтажного административного здания. На первом этаже обустроят гардероб, кассу, кафе, санузлы, пункт проката коньков, ледовую арену, судейские, тренерскую, раздевалки с душевыми и медпункт. На втором этаже оборудуют кабинеты, спортивный зал, инвентарную комнату. Срок проведения строительно-монтажных работ — с 1 марта 2022 года до 31 октября 2023 года.

Отметим, что с просьбой построить хоккейный корт жители Усть-Катава обращались к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он поддержал создание спортивного объекта. В конце августа глава региона дал поручение начать строительство. В начале сентября Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа внесло изменение в бюджет в связи с поступлением из областной казны субсидии на возведение корта.





ООО «Менеджмент Сити», по данным базы «СБИС», работает с июня 2009 года. Компания зарегистрирована в Челябинске. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2020 году организация получила убыток в размере почти 400 тыс. рублей. С августа этого года входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. «Менеджмент Сити» участвовал всего в семи аукционах. Победителем компания была в двух торгах, включая контракт на строительство корта в Усть-Катаве. До этого, в 2015 году, организация получала право обслуживать офисное здание и прилегающую территорию челябинского представительства научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина (3,9 млн рублей).