В Металлургическом районе Челябинска запустили трамвай‑челнок

На кольце ЧМК приступили к ремонту путей

В Металлургическом районе Челябинска приступили к замене 675 метров пути. Из-за ремонта четыре трамвая изменили трассу движения, а два маршрута и вовсе отменили. Поэтому для пассажиров запустили трамвай-челнок по маршруту ЧМК — ЦХП, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».



Трамвай работает ежедневно. Интервал движения транспорта — 25 минут. Первый рейс отходит от ЧМК в 5:35, последний — в 22:35. От ЦХП трамвай начинает курсировать в 6:00, а завершает — в 23:00.

Напомним, что трассу движения изменят трамваи № 3, 14, 18 и 20, а № 9 и 10 временно отменят. Пассажиры могут воспользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25 Першино — ЦХП и автобусами по регулируемому тарифу: № 15, 31, 42, 43, 47, 71.