Из-за ремонта путей в Челябинске изменится движение трамваев

Два маршрута временно отменят

В Челябинске с 8 часов утра 15 мая и по 1 июня четыре трамвая изменят трассу движения, а два маршрута и вовсе отменят. Это связано с ремонтом путей, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».



С завтрашнего дня приступят к ремонту трамвайных путей в кольце ЧМК, в связи с чем движение на ЧМК и ЦХП закроют.





Трассу движения изменят трамваи № 3, 14, 18 и 20, а № 9 и 10 временно отменят.

Трамвай № 3 направят по маршруту «Автовокзал — Коксохим», № 14 — «Чичерина — Коксохим», № 18 — «Чистопольская — Коксохим», № 20 — «Областная больница — Першино».

В пресс-службе посоветовали воспользоваться трамваем-челноком «ЧМК — ЦХП», который будет ходить каждые 25 минут ежедневно, а также автобусом по нерегулируемому тарифу № 25 «Першино — ЦХП». Он будет курсировать ежедневно от Першино в 5:55, 6:00 (рейс следует по 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов), 7:15, 17:55, 19:15; от ЦХП в 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.

Пассажиры также могут уехать на автобусах по регулируемому тарифу № 15, 31, 42, 43, 47, 71.