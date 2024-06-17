В Металлургическом районе Челябинска сточные воды затопили новый сквер

«Река» с характерным запахом бежит четыре дня

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В Челябинске на улице Липецкой воды из прорванной канализации затопили квартал, примыкающий к благоустроенному скверу на шоссе Металлургов. Об этом сообщают читатели «Первого областного».

Изначально прорыв произошел на пересечении улиц Липецкой и Краснооктябрьской. Бурный поток разносил неприятный запах по частному сектору, вблизи от прорыва люди проходили, зажав носы и рты руками.

На предприятии по водоснабжению и водоотведению корреспонденту информагентства сообщили, что заявка была закрыта сегодня, 17 июня. Рабочие прочистили колодец и выкачали несколько бочек воды.

«МУП „ПОВВ“ работало все выходные. Сегодня в 10 часов аварийная ситуация устранена», — сообщили в администрации города.

Однако очевидцы сообщают, что теперь прорыв случился на пересечении Липецкой и шоссе Металлургов. Там продолжает заливать недавно отремонтированный сквер. В МУП «ПОВВ» комментарий по аварии на этом участке пока не готовы предоставить.

Тем временем в Коркино образовался фекальный гейзер. Зловонные воды, по словам очевидцев, затопили десятки тысяч квадратных метров.