В Коркино образовался фекальный гейзер

Зловонные воды затопили зеленую зону

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В Челябинской области под Коркино из канализационного коллектора забил настоящий фонтан. Как рассказали активисты регионального подразделения Народного фронта, лес и поля затопило стоками по колено.



Фонтан бьет из земли практически на два метра в высоту. По словам очевидцев, топит близлежащие дома и хозяйства уже полтора года, общая площадь разлива достигла десятков тысяч квадратных метров.

Корреспондент информагентства связался с администрацией Коркинского муниципального округа. Нам сообщили, что ранее все коллекторы обслуживались МУП «ПОВВ» Челябинска, но не так давно были переданы на баланс Коркино, кроме двух.

«Это крайне проблемные коллекторы, работы на них идут еще с осени. Мы не можем принять их на баланс округа из-за ненадлежащего состояния. На Островского работы завершились, а на втором, в районе Староаммональной, пока идут. Там проходит уже второй ремонт за полгода», — сообщили в администрации.

На лопнувшем коллекторе работы проводили уже на двух участках. Но самый изношенный, центральный, все еще дает течь. С 20 мая подрядчики занимаются ликвидацией всех аварий, но на днях случился еще один прорыв, который попал на кадры Народного фронта.

Вместе с общественниками на месте аварии побывали сотрудники прокуратуры. Они озвучат решение по ситуации в ближайшее время.