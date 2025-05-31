В Металлургическом районе Челябинска начнет ходить больше автобусов

Работу общественного транспорта усилят на время капитального ремонта моста

В Металлургическом районе Челябинска с понедельника, 2 июня, на маршруты выйдет больше автобусов. Кроме того, трамвай № 9 начнет работать ежедневно. Работу транспорта усилят на время проведения капитального ремонта моста, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

На маршруте № 31 вместо шести машин будет работать семь, на маршруте № 41 — шесть автобусов место четырех, № 71 усилят до 18 машин.

«Трамвай № 9 начинает работать ежедневно, а не только в будни. Завершается ремонт трамвайных путей на участке от ЧМК до ЦХП, в ближайшее время трамвай будет следовать до ЦХП»,— уточнили в телеграм-канале.

Кроме того, 31 мая и 1 июня увеличено число рейсов автобуса № 25. Сегодня от ЧМК он будет отправляться в 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, от ЦХП — в 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20 до Першино.

1 июня от Першино автобус отправится в 5:55, от ЦХП — в 6:35, 7:15, 7:55, 8:35, 9:15, 9:55, 10:35, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20 до Першино. От ЧМК автобус будет отправляться в 6:55, 7:35, 8:15, 8:55, 9:35, 10:15, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00. На маршруте действует единый пересадочный билет.

Напомним, на время ремонта моста трамваи следуют по измененным маршрутам.