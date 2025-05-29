Трамваи в Челябинске изменят маршруты во время ремонта моста через реку Миасс в Металлургическом районе. В период ремонта трамваи будут ходить по одному пути в реверсивном режиме, а позже для них построят временный однопутный мост, сообщили в администрации города.
Ограничения вводятся в два этапа. Первый продлится до 2 июня — в это время будут устанавливаться стрелочные переводы. Движение трамваев будет организовано следующим образом:
• № 3: Депо 2 — Автовокзал
• № 14 и 19: Депо 2 — Чичерина
• № 18: Депо 2 — Чистопольская
• № 20: Депо 2 — Областная больница
• № 10: отменяется
Во время второго этапа трамваи будут двигаться по мосту в реверсивном режиме по одному пути. Изменения маршрутов:
• № 18: Депо 2 — Чистопольская
• № 19: ЧМК — Коксохим
• № 20: Депо 2 — Областная больница
Маршруты № 3, 9, 14 сохранят прежнее движение. Также в администрации отметили, что чаще начнут ходить автобусы № 31, 41 и 71.
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