Челябинские трамваи изменят маршруты во время ремонта моста через Миасс

Ограничения вводятся в два этапа

Трамваи в Челябинске изменят маршруты во время ремонта моста через реку Миасс в Металлургическом районе. В период ремонта трамваи будут ходить по одному пути в реверсивном режиме, а позже для них построят временный однопутный мост, сообщили в администрации города.



Ограничения вводятся в два этапа. Первый продлится до 2 июня — в это время будут устанавливаться стрелочные переводы. Движение трамваев будет организовано следующим образом:



• № 3: Депо 2 — Автовокзал

• № 14 и 19: Депо 2 — Чичерина

• № 18: Депо 2 — Чистопольская

• № 20: Депо 2 — Областная больница

• № 10: отменяется



Во время второго этапа трамваи будут двигаться по мосту в реверсивном режиме по одному пути. Изменения маршрутов:

• № 18: Депо 2 — Чистопольская

• № 19: ЧМК — Коксохим

• № 20: Депо 2 — Областная больница



Маршруты № 3, 9, 14 сохранят прежнее движение. Также в администрации отметили, что чаще начнут ходить автобусы № 31, 41 и 71.