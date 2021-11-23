В Металлургическом районе Челябинска без тепла остались две больницы

Всего устранения аварии ожидают 70 домов и 9 соцучреждений

В Челябинске в Металлургическом районе из-за коммунальной аварии без тепла остались 69 многоквартирных и восемь частных домов, а также четыре детских сада, три учебных заведения, две больницы и дома частного сектора на пяти улицах. В пресс-службе городской администрации сообщили, что причиной стало технологическое нарушение на тепловой сети. Вернуть тепло обещали к вечеру, а в лучшем случае — в течение дня.

Отключение отопления произошло в домах, расположенных на улицах Шоссе Металлургов и Румянцева. Кроме того, без тепла остались жилые дома частного сектора по улицам Бородинской, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской.

В мэрии дополнительно сообщили, что под отключение попали и два лечебных учреждения: Детская городская клиническая больница по адресу Дружбы, 2 и Городская больница № 6 по адресу Румянцева, 28. Тепло в больницы подадут к 15:00. По улице Шоссе Металлургов уже монтируют трубопровод, здесь обещают восстановить тепло к 15:00, а по улице Румянцева устраняют повреждения, подать тепло планируют к 18:00.