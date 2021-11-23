В Челябинске более 70 домов и 7 соцучреждений остались без отопления

В городской мэрии обещают устранить коммунальную аварию к вечеру

Сегодня, 23 ноября, в Металлургическом районе Челябинска без отопления остались 69 многоквартирных и восемь частных домов, а также четыре детских сада, три учебных заведения и дома частного сектора на пяти улицах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причиной стало технологическое нарушение на тепловой сети.

Отключение отопления произошло в домах, расположенных на улицах Шоссе Металлургов и Румянцева. Кроме того, без тепла остались жилые дома частного сектора по улицам Бородинской, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской.

«В настоящий момент на месте работают четыре аварийные бригады МУП „ЧКТС“ и восемь единиц техники. По улице Шоссе Металлургов уже ведется монтаж трубопровода, восстановление теплоснабжения будет осуществлено сегодня в 15:00. По улице Румянцева осуществляется прокачка лотка теплотрассы для устранения повреждения, возобновление теплоснабжения в планируется сегодня в 18:00»,— уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 11 ноября на северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии без отопления остались 23 дома, детские сады, школы и больница на улицах Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной. Восстановительные работы были завершены в тот же день.