В мэрии Озерска опровергли угрозу отключения городского водоканала из-за долгов

Власти ссылаются на федеральный закон

5 августа жителей Озерска предупредили о возможном отключении от электроэнергии главного объекта водоснабжения — городского водоканала. В «Уралэнергосбыте» опубликовали информацию о долгах ряда городских предприятий и о плановых отключениях этих объектов с 8 августа. ИА «Первое областное» городские власти заверили, что без воды никто не останется.

«8 августа в 12.00 в Озерске отключат от энергоснабжения муниципальное предприятие коммунального хозяйства — ММПКХ, обеспечивающее водоснабжение в домах более 70 тысяч жителей Озерска, а также закрытых предприятий, расположенных на территории муниципального округа. Причина отключения — задолженность в сумме 34,5 миллиона рублей за электроэнергию и отказ администрации предприятия разрешать сложившуюся ситуацию», — опубликовали сегодня в пресс-релизе компании — гарантирующего поставщика электроэнергии.

В администрации округа Первому областному информационному агентству пояснили, что отключение невозможно в рамках действующего федерального законодательства.

«В соответствии с законом РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 „О закрытом административном территориальном образовании“: организации жилищно-коммунального комплекса в ЗАТО включены в перечень потребителей, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или прекращению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — уточнили в мэрии.

В компании же отметили, что «Уралэнергосбыт» имеет право отключить оборудование и объекты не задействованные в водоснабжении населения, именно в их отношении и будет произведено отключение ровно в положенный срок.

«Оно действительно не приведет к остановке водоснабжения, но повлечет невозможность производить ремонтные работы в период отключения, так как под режим ограничения попадают в частности мастерские ММПКХ и другие объекты», — отметили представители ресурсоснабжающей организации.

Представители городских властей также заверили, что водоканал работает в штатном режиме и об отключении электроснабжения речи не идет.

«Долг действительно есть, но все вопросы с задолженностью решаются в рабочем порядке: один из последних платежей в июле составил 5 млн 200 тысяч рублей», — рассказали в мэрии.

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