В Челябинской области увеличили мощности скважин из‑за проблем с водой

Рассказываем, как власти городов и районов региона реагируют на обращения жителей

В Челябинской области, по данным Центра управления регионом, проблемы с водоснабжением оказались в топе по обращениям жителей в социальных сетях. На минувшей неделе губернатор Алексей Текслер обратил внимание глав городов и районов на восстановление систем водоснабжения. Власти каких территорий оперативнее всего отреагировали на замечание — в материале ИА «Первое областное».

За неделю Центр управления регионом зафиксировал 2,5 тысячи жалоб южноуральцев, из них на первом месте, почти 600, — это вопросы ЖК.

«Чаще всего перебои с водой связаны с сезоном огородных работ — из-за полива грядок напор в кранах падает. Проблема, как правило, актуальна для жителей домов частного сектора на юге области», — проанализировали сообщения в ЦУРе.

На это же обратил внимание губернатор Алексей Текслер в ходе областного совещания.

«До сих пор перебои с водой возникают в Верхнеуральске, Чесме и Пласте. Прошу глав территорий и областное министерство строительства и инфраструктуры максимально снизить риски отключения воды. Если это происходит, максимально быстро проводить ремонтные работы», — подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание, что, если возникает необходимость, нужно обеспечить людям подвоз питьевой воды.

В Пласте решили проблему к понедельнику. По данным заместителя главы Пластовского района Натальи Дьячковой, слабый напор в многоквартирных домах был из-за увеличивающегося разбора для частного сектора.

«Когда повышаются температуры окружающей среды, люди включают полив огородов, у нас очень большой частный сектор. А в многоквартирных домах в это время напор уменьшается», — пояснила она.

Уже на прошлой неделе на подающих скважинах увеличили мощности, заменив насосы. Также между водозаборами заменили водовод.

«Эти меры, а также то, что на улице стало прохладнее, полностью обеспечили пластовчан питьевой водой», — пояснила Наталья Дьячкова.

А в Озерске почти во всем городе внезапно пропала горячая вода. ЦУР зафиксировал сообщения в соцсетях и отправил их в администрацию города. Оказалось, что проблемы связаны с дефектом в системе трубопровода, который выявили во время гидравлических испытаний на Аргаяшской ТЭЦ.

«Специалисты незамедлительно приступили к устранению проблемы, и на данный момент горячее водоснабжение вернулось в дома озерчан», — рассказали в ЦУРе.

Жители села Вознесенка Сосновского района рассказали в соцсетях, что уже два месяца испытывают дефицит питьевой воды.

«На день отключают, вечером включают, льется тоненькой струйкой», — рассказал житель Вячеслав Ефремов.

В администрации района в ответ на обращение пояснили, что в жаркий период увеличивается разбор воды из-за поливов огородов и использования бассейнов. В местном ЖКХ выявили незаконные врезки в центральный водопровод. В прошлом году, чтобы решить проблемы, в поселке установили новую водонапорную башню, но это не разрешило проблему жителей.

«Этим летом администрацией поселения было установлено, что в жаркий период времени резко упал уровень воды в скважине № 1, в скважине № 2 воды не стало вообще. Подающий насос заглубляли до максимально возможной точки, но ситуация не изменилась. Администрация поселения запустила резервную четвертую скважину. В настоящее время водоснабжение возобновлено», — рассказали в районной администрации.

Также решили проблему с водой и в Верхнеуральске. Здесь несколько недель горожане жаловались на слабый напор и аварии на водоводе.

«Проводились плановые работы по замене запорной арматуры на центральном водопроводе. Подвоз воды организовывался. График публиковался. Также подвозили после обращений граждан. Сейчас проблему решили. Отрабатываем частные обращения», — прокомментировали в администрации Верхнеуральского района.

В Чесме, которую губернатор назвал в числе проблемных территорий, Алексей Текслер побывал накануне. О том, что привлекло внимание главы региона, — в специальном материале.