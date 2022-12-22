В Челябинске утвердили проект застройки пустыря на берегу Смолино, между сквером «Смолинский» и жилыми домами на улице Новороссийской. Соответствующие документы подписала глава города Наталья Котова.

По плану большой участок набережной расчистят от бурьяна, снесут неиспользуемые канализационно-насосную и трансформаторную подстанции и укрепят линию берега вдоль озера. А потом начнут благоустройство и строительство. Возведут детский центр, бассейн, магазин и парковку. На территории проложат освещенные дорожки для прогулок, детские площадки, велодорожки и понтоны у воды, а еще высадят новые деревья.

Подробнее о проекте рассказывали представители архитектурно-проектного бюро «Архивариус» на публичных слушаниях в ноябре.