В мэрии Челябинска утвердили проект застройки набережной озера Смолино На пустыре вдоль улицы Новороссийской сделают парк с детским центром и бассейном



По плану большой участок набережной расчистят от бурьяна, снесут неиспользуемые канализационно-насосную и трансформаторную подстанции и укрепят линию берега вдоль озера. А потом начнут благоустройство и строительство. Возведут детский центр, бассейн, магазин и парковку. На территории проложат освещенные дорожки для прогулок, детские площадки, велодорожки и понтоны у воды, а еще высадят новые деревья.



Подробнее о проекте

В Челябинске утвердили проект застройки пустыря на берегу Смолино, между сквером «Смолинский» и жилыми домами на улице Новороссийской. Соответствующие документы подписала глава города Наталья Котова.По плану большой участок набережной расчистят от бурьяна, снесут неиспользуемые канализационно-насосную и трансформаторную подстанции и укрепят линию берега вдоль озера. А потом начнут благоустройство и строительство. Возведут детский центр, бассейн, магазин и парковку. На территории проложат освещенные дорожки для прогулок, детские площадки, велодорожки и понтоны у воды, а еще высадят новые деревья.Подробнее о проекте рассказывали представители архитектурно-проектного бюро «Архивариус» на публичных слушаниях в ноябре.

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