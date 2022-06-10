В мэрии Челябинска рассказали о деталях проекта крытого катка УралГУФКа

Тренировки и матчи будут проводить круглый год

В Челябинске готовятся к строительству крытого катка УралГУФК. Спортивный комплекс возведут на участке рядом с жилым комплексом «Ньютон». Некоторые горожане опасаются массовой вырубки деревьев для возведения катка. В администрации Челябинска заявили, что уберут только 3% зеленых насаждений от существующего массива.

«По проекту для возведения спортивного объекта УралГУФК запланирован снос деревьев, который минимизирован и составляет лишь 3% от существующего зеленого массива. Для этого сократили площадь объекта и изменили расположение. Вместо срубленных 1583 деревьев и 1161 кустарника будет высажено 1621 дерево и 1197 кустарников в рамках реализации проекта, а также дополнительно за счет УралГУФК — еще более 100 деревьев и 1,5 тысячи кустарников», — сообщает пресс-служба городской мэрии.









Кроме того, власти города отметили, что земельный участок под строительство крытого катка не относится к лесу. По предписанию прокуратуры администрация уточняла и определяла границы зеленого массива в микрорайоне № 19. Исследования, проведенные экспертами, рассматривали в Россельхознадзоре РФ. Там и утвердили границы леса.

«Раньше заросший деревьями участок предназначался только для строительства жилых многоэтажек. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в 2019 году территория 19-го микрорайона выведена из зоны жилой застройки. Статус земель поменялся — теперь это зона городских лесов и зеленые зоны, на которых допускается строительство только социальных объектов», — отмечают в администрации Челябинска.





Крытый каток УралГУФК построят в рамках федеральной программы по развитию хоккея. Поручение об этом делал президент Владимир Путин. Земельный участок под строительство администрация Челябинска предоставляла Уральскому госуниверситету физической культуры еще в 2015 году. Проект объекта министерство спорта РФ согласовало в 2019 году. Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в 2020 году.

«Компенсация деревьев проводится в любом случае. Без этого не разрешили бы строить. Вырубка согласована, проводился пересчет деревьев. Идет федеральный контроль. Все нормы и правила соблюдаются. В радиусе трех километров от катка определены места для компенсационной высадки. Два года за деревьями будут следить, чтобы они прижились», — поясняет ИА «Первое областное» руководитель проекта ППК «Единый заказчик» Евгений Андреев.





Согласно презентации катка, посещать спортивный комплекс челябинцы смогут круглый год. Для студентов-спортсменов там будут проводить учебные занятия, а тренироваться смогут любительские команды и воспитанники хоккейной школы имени Сергея Макарова. На льду катка планируют устраивать соревнования двух челябинских хоккейных лиг — любительской и ночной, а также местные турниры по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию. Кроме того, запланировано проведение занятий детских спортивных секций.





Здание крытого катка площадью почти 5,6 тыс. кв. метров будет разноэтажным — 1 и 2 этажа. В комплексе обустроят ледовую арену размером 60 на 30 метров. Трибуны смогут вместить 200 зрителей. Сделают в здании три зала для разных мероприятий, комплекс раздевалок с душевыми и туалетами, а также кафе на 20 мест. Возле спорткомплекса высадят газон общей площадью 8 тыс. кв. метров, сделают парковку на 54 машино-места. Вблизи от катка обустроят прогулочные тропы и лыжные трассы протяженностью 3,5 км. Там можно будет гулять, заниматься спортом, проводить соревнования и спортивные мероприятия.





«УралГУФК — крупный спортивный университет. Там учится много хоккеистов. Выпускники играют в „Тракторе“ и „Металлурге“. Но у вуза нет своего катка — это парадоксальная ситуация. Такой объект важнее для развития спорта. Вечерами будет свободный доступ для желающих покататься, причем круглый год. Каток — социально значим, он улучшит инфраструктуру района. Подобный объект сейчас возводят в Подмосковье для местной спортивной академии», — комментирует ИА «Первое областное» Евгений Андреев.

К строительству планируют приступить уже в мае. Сдать крытый каток УралГУФК планируют в четвертом квартале 2023 года. На возведение из федерального бюджета направили почти 470 млн рублей. Ранее сумма составляла 424 млн рублей, но повысилась из-за подорожания строительных материалов. Подрядчика нашли еще в декабре 2021 года. Во время аукциона победителем стала компания «Белстрой» из Самары. Менять ее не будут.



