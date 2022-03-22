В мэрии Челябинска ликвидируют управление транспорта

Решение об этом было принято 22 марта на заседании Гордумы

В администрации Челябинска произойдут структурные изменения — будет ликвидировано управление транспорта, взамен в мэрии появится соответствующий отдел. Такое решение было принято на заседании во вторник, 22 марта, сообщили ИА «Первое областное» в аппарате Городской думы.

«Будет работать отдел транспорта. Часть сотрудников управления останутся работать в отделе. Тех, чьи должность упразднили, также трудоустроили. В связи с сокращение количества сотрудников удалось также сэкономить бюджет», — прокомментировала ИА «Первое областное» руководитель аппарата Городской думы Виктория Мирошниченко.

Напомним, транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к региональному Миндортрансу.

Летом 2021 года Челябинске назначили нового начальника управления городского транспорта — им стал Андрей Якимов. О первых результатах работы, планах по обновлению подвижного состава, кадровом «голоде» в пассажирских транспортных организациях и состоянии маршруток Андрей Якимов рассказал в интервью ИА «Первое областное».