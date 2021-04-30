Андрей Важенин покинул пост главврача Челябинского областного онкодиспансера

Как и ожидалось, теперь он возглавит медицинский вуз

Андрей Важенин отказался от должности главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, чтобы возглавить крупнейший на Южном Урале вуз. Теперь он будет исполнять обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля.

«Заявление на увольнение Важенин написал сегодня. Последним рабочим днем в онкоцентре будет 11 мая. Уже с 12 числа Андрей Владимирович выходит на работу в университет. Кто будет его преемником, пока неизвестно. Кандидатуры обсуждаются, фамилии меняются. Среди возможных претендентов есть люди со стороны, есть сотрудники онкоцентра. Звучало, к примеру, имя натальи Горовой, которая на днях наначена главврачом ГКБ № 11. Но, скорее всего, имя нового руководителя назовут после праздников», — сообщил источник ИА «Первое областное» в окружном онкоцентре.

Переход Важенина на работу в университет власти области анонсировали еще в январе. Тогда же первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что нынешний ректор вуза Илья Волчегорский останется работать в команде и будет помогать развивать вуз.

А в марте стало известно, что на Южном Урале открыли первое региональное представительство Российской академии наук. Его также возглавил Андрей Важенин. Таким образом после ухода из онкологического диспансера Важенин будет совмещать две руководящие должности, одна из которых — на общественных началах.