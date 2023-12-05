40-градусные морозы придут в Челябинскую область

Аномальные холода сохранятся в регионе как минимум до начала следующей недели

В ближайшие дни погода испытает жителей Челябинской области на прочность: ночные температуры опустятся до −40 градусов! Днем также будет морозно — до −26 градусов. При этом осадки прекратятся, и аномально холодные дни будут солнечными. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура начнет постепенно опускаться уже сегодня, 5 декабря, и в ночь на 6 декабря столбики термометров достигнут −23 градусов. В среду днем местами сохранится 20-градусный мороз, где-то температура чуть поднимется. Еще будет пасмурно и пройдет снег.

В вечеру морозы начнут крепнуть, а тучи рассеиваться. В результате в ночь на четверг, 7 декабря, похолодает до −28...−33 градусов, в низинах ожидается до −40 градусов. Днем сохранится морозная и ясная погода до −21...−26 градусов. Чуть теплее будет на юге области — около −16 градусов.

По предварительным данным, аномальные морозы, которые пригонит на Южный Урал северо-восточный ветер, задержатся как минимум до начала следующей недели.

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