В МЧС рассказали, как не стать жертвой пожара

Соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедии

В Челябинской области в последние дни свирепствуют холода, и южноуральцы, чтобы согреться, включают обогреватели или сильнее раскаляют печи. И нередко оставляют их на ночь без присмотра. Одна такая неосмотрительность уже привела к трагедии: из-за короткого замыкания тепловентилятора минувшей ночью возник пожар в частном доме, на котором погибли двое малышей. Сотрудники МЧС России по Челябинской области напомнили, каким правилам нужно следовать, чтобы не привлечь трагедию и в свой дом.

Одно из простых, но важных действий в борьбе с бедой, — установка пожарного извещателя. Его звук в момент возникновения опасности способен разбудить даже крепко спящего человека, а значит, у него будет возможность спастись самому и спасти свой дом, вовремя вызвав пожарных.

Также важно соблюдать следующие правила:

не использовать аварийные электроприборы;

сделать ревизию электропроводки;

не перекаливать печь;

не курить дома;

не перегружать сеть;

объяснить детям об опасности игр с огнем.

Если пожар все-таки начался, нужно сразу же звонить по телефонам 112 или 101.