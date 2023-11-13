В марте 2024 года на пути в Челябинске выйдут новые вагоны для метротрама

Текущий 2023 год станет рекордным по поставкам усть-катавских трамваев в областной центр

Усть-Катавский вагоностроительный завод спроектировал новый трехсекционный вагон для челябинского метротрама, уже в марте 2024 года он пройдет обкатку в Челябинске. Об этом главе региона Алексею Текслеру сообщил гендиректор предприятия Роман Новиков в ходе совещания, посвященного развитию завода.

В частности, стороны подробно обсудили проект строительства нового сборочного цеха на УКВЗ — его старт запланирован на апрель 2024 года. Кроме того, руководство завода рассматривает возможность строительства собственного металлургического цеха. Главная цель — увеличить объемы производства трамваев.

По словам губернатора, регион оказывает этому проекту всю необходимую помощь, направляя средства через Фонд развития промышленности.

«УКВЗ решает вопросы не только в сфере гражданской тематики, но и в оборонно-промышленном комплексе, а также является градообразующим предприятием для Усть-Катава. Развивая предприятие, мы подтягиваем и социально-экономическое развитие города. Самое главное — мы приобретаем новые и современные трамваи. Начиная с 2019 года, мы закупили 197 трамвайных вагонов, из них 56 для Магнитогорска и 141 для Челябинска. Плюс обновили трамвайный парк Златоуста. В следующем году у нас большие планы — порядка 60 вагонов. Благодаря строительству нового цеха практически в два раза будут увеличены объемы производства, а также созданы новые высококвалифицированные рабочие места», — прокомментировал Алексей Текслер.

Он отметил, что 2023 год стал рекордным за всю историю поставок трамваев в Челябинск и другие города области.

«До конца года в Челябинск поступит 81 новый трамвайный вагон. На сегодня 50 из них уже пришли, 31 ждем в декабре. Все они современные, низкопольные. Такого количества новой техники не было никогда. В целом по области темпы также рекордные», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь, Роман Новиков отметил, что Челябинская область — самый крупный заказчик УКВЗ: только в этом году заказ от региона составил 61% от объема производства трамвайных вагонов УКВЗ.

«Не знаю больше таких примеров, где область так активно через заказы инвестирует и дает жизнь заводу. Благодаря этому сейчас предприятие может двигаться дальше. Мы начали отгрузки заказа в Санкт-Петербург, в заказчиках появился Липецк, Ярославль, активно работаем с Красноярском. Планы на следующий год произвести 137 вагонов», — отметил он.

Роман Новиков привез еще одну новость: УКВЗ завершил проектирование нового трехсекционного вагона для проекта метротрамвая. Уже весной опытный образец поступит в Челябинск для испытаний.

«В конце марта мы представим его в Челябинске, покатаем, посмотрим все его технические с возможности. Эта модель абсолютно новая. По ее техническому оснащению мы активно работали с министерством транспорта, рассматривали все детали, насколько он комфортен для пассажиров», — уточнил Роман Новиков.

Помимо этого, в разработке завода находятся трехсекционные трамваи для Санкт-Петербурга, а также первый в России пятисекционный трамвай, который может стать настоящим прорывом в области общественного транспорта.

Также Роман Новиков проинформировал губернатора о том, что по его поручению УКВЗ сменил юридический адрес. Теперь предприятие официально зарегистрировано в Усть-Катаве, а не в Москве, как ранее. А следовательно, и налоги, отчисляемые предприятием, остаются в регионе.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что строительство челябинского метротрама перешло в активную фазу. Также стало известно, что челябинские ученые работают над импортозамещением проходческих породных вагонов, необходимых при строительстве метрополитена.