Челябинские ученые работают над созданием вагона для строительства метро

Планируемый к производству проходческий породный вагон будет принципиально отличаться от производимых в России

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и производственная компания «ТЭК-Спецмаш» работают над импортозамещением проходческих породных вагонов, необходимых при строительстве метрополитена. Запрос к ученым поступил от группы компаний «Моспроект-3», которая строит челябинский метротрам, после введения экономических санкций в отношении России — породные вагоны необходимы для обеспечения работы проходческого комплекса LOVAT и из-за повышенной нагрузки требуют постоянного обновления.

Объем импортозамещающих проходческих вагонов должен быть не менее 7,5 куб. м, грузоподъемность — не менее 20 тонн. При этом планируемый к производству вагон будет принципиально отличаться от производимых в России, говорят его разработчики. У челябинского вагона одновременно будут в наличии следующие элементы: съемный кузов, пневматическая система тормозов и автоматическая сцепка Виллисона.

Также планируется создание компьютерной системы для выбора предварительных параметров тормозных усилий, оценки потерь от налипания породы, анализа динамических нагрузок породного вагона, а также патентов на тормозную систему с односторонним нажатием на колесо и опрокидывающийся съемный кузов.

«В течение 2023 года сотрудники университета выполняют этапы эскизного и технического проекта с проведением необходимых расчетов, подтверждающих работоспособность конструкции. В 2024 году будут завершены работы по разработке комплекта конструкторской документации на все элементы и узлы опытного образца»,— комментирует завлабораторией «Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты» ЮУрГУ Руслан Пешков.

Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (нацпроект «Наука и университеты»). В 2022 году он получил грантовую поддержку правительства Челябинской области. Также в проекте предусмотрено софинансирование за счет индустриального партнера — «ТЭК-Спецмаш», который в 2023 году осуществляет проектирование модельной и технологической оснастки с последующим изготовлением в 2024 году. Также запланировано техническое перевооружение завода для изготовления опытного образца и будущего запуска производства.

Как рассказал директор «ТЭК-Спецмаш» Павел Шибков, для минимальной окупаемости проекта достаточно будет производить семь породных вагонов в год, однако уже есть предварительные договоренности с потенциальными потребителями из Челябинска, Воронежа, Красноярска и Нижнего Новгорода, поэтому планируемая производственная программа составляет 16—32 единицы продукции ежегодно.