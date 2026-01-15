Энергетики вернули свет 90% потребителей Малиновки и продолжают работать ночью

Работы планируют завершить к 23:00

В Челябинской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для большинства жителей деревни Малиновка и поселка Западного, оставшихся без света днем 15 января. К 19:00 электричество вернулось в дома 90% потребителей, сообщает сайт «Россети Урал».

Отключение произошло перегрузки сети во время аномальных морозов до −40 градусов. Как следствие, нарушилась кабельно-воздушная линия электропередачи 10 кВ. Для ликвидации последствий аварии специалисты «Россети Урал» оперативно подключили потребителей к резервным схемам и доставили семь мобильных резервных источников питания общей мощностью более 1 МВт.

К 19:00 15 января электроснабжение в поселке Западном восстановили полностью. Без света оставались часть домов в деревне Малиновке, где поврежденный участок кабеля проходит под дорожным покрытием. Для скорейшего восстановления энергетики работают в ночное время при сильном морозе. На месте задействованы четыре бригады (12 человек), три единицы спецтехники и мобильная электролаборатория.

Работы планируется завершить к 23:00.

Сложная ситуация была месяц назад в деревне Ключи. Там сети были так перегружены, что на восстановление электроснабжения потребовалось несколько дней.