В магнитогорской колонии открыли новую мечеть для осужденных

Это уже вторая мечеть на территории ИК № 18

«Взаимодействие ГУФСИН России по Челябинской области с представителями традиционных для нашей страны религиозных конфессий ведется на постоянной основе. Эта работа направлена на исправление и ресоциализацию осужденных»,

— рассказал врио начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными ГУФСИН области Андрей Симонов.

В магнитогорской исправительной колонии № 18 открыли новую мечеть. Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев перерезал красную ленточку и прочитал молитвенный намаз, сообщает региональный ГУФСИН России.В мечети есть все необходимое для совершения религиозных служб и ритуалов. Духовный наставник Ринат Раев обратился к осужденным, исповедующим ислам, с напутственными словами, призывая творить только добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается.Добавим, что территория исправительной колонии разделена на две жилые зоны; первая мечеть была открыта в одной из них в 2015 году.