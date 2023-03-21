В магнитогорской исправительной колонии № 18 открыли новую мечеть. Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев перерезал красную ленточку и прочитал молитвенный намаз, сообщает региональный ГУФСИН России.
В мечети есть все необходимое для совершения религиозных служб и ритуалов. Духовный наставник Ринат Раев обратился к осужденным, исповедующим ислам, с напутственными словами, призывая творить только добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается.
«Взаимодействие ГУФСИН России по Челябинской области с представителями традиционных для нашей страны религиозных конфессий ведется на постоянной основе. Эта работа направлена на исправление и ресоциализацию осужденных», — рассказал врио начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными ГУФСИН области Андрей Симонов.
Добавим, что территория исправительной колонии разделена на две жилые зоны; первая мечеть была открыта в одной из них в 2015 году.
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