В магнитогорском парке высадили более 90 пирамидальных тополей

Также начали подготовку клумб к высадке кустарников

В Магнитогорске высадили 92 пирамидальных тополя на территории парка «Южный», который открылся несколько недель назад. Деревья будут расти вокруг площади для массовых гуляний, по форме напоминающей солнце, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также подрядчики начали наносить разметку и готовить почву — клумбы готовят к высадке кустарников и отсыпке галькой.

«С прошлого года мы поменяли кардинально подход к выбору характеристик высаживаемых саженцев. В техническом задании прописываем конкретно, что хотим получить. Если говорить про лиственные деревья, то высоту выбираем больше трех метров. Также мы прописываем определенный диаметр ствола на расстоянии метр и количество скелетных ветвей. Эти пирамидальные тополя полностью соответствуют заявленным характеристикам», — рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Марина Зинурова.

Напомним, до конца 2021 года в Магнитогорске высадят около 500 крупномерных деревьев и порядка трех тысяч кустарников.