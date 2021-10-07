В Магнитогорске высадят 500 деревьев

Крупномеры и кустарники будут расти в новом городском парке

В Магнитогорске стартовала осенняя высадка. На улицах появятся 500 крупномерных деревьев и около трех тысяч кустарников. Озеленят территории образовательных и социальных учреждений, особое внимание уделяют паркам и скверам, сообщили в администрации города.

Пару недель назад в Магнитогорске открыли парк «Южный», в котором заасфальтировали площадь для массовых гуляний, обустроили прогулочные зоны и велодорожку, смонтировали освещение и сделали парковку. Не хватает только растений.

«В этом году реализуем первый этап озеленения. Осенью здесь появится около 450 деревьев и порядка четырех тысяч кустарников. Они будут высажены преимущественно по центральной аллее, деревья — по территории парка», — сообщила начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова.

В парк в южной части города уже привезли первую партию деревьев — 100 молодых кленов.

У всех деревьев существует гарантийный срок — три года. Если в течение этого времени дерево будет повреждено или погибнет из-за ненадлежащего ухода, его заменят.

Кроме остролистных кленов в парке высадят пирамидальные тополя, ивы, кусты калины бульденеж, пузыреплодника красного, желтого и спиреи Вангутта.