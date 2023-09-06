В магнитогорском аэропорту взлетно-посадочную полосу реконструируют в ноябре 2023 года

Площадка готова на 70%

В Международном аэропорту Магнитогорск более чем на 70% готова взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров. Работы по обновлению площадки продолжатся до ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

Работы по реконструкции международного аэропорта в Магнитогорске продолжаются. Его закрыли 1 июня 2023 года на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, на данный момент готовность площадки — 70%.

Кроме этого, идет обновление рулежных дорожек, перрона, монтаж светосигнального и метеооборудования.

«В рамках реализации проекта предусмотрено строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, здания аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений дождевого стока и патрульной дороги», — рассказали накануне в ведомстве, заказчике работ, ФКУ «Ространсмодернизация».

Здесь отметили, что реконструкция ВПС закончится в ноябре 2023 года, а модернизация всего аэропорта — в 2024 году.

Напомним, ранее руководство аэропорта уведомило региональный Миндортранс о продлении закрытия комплекса из-за продолжения работ. Обновленная воздушная гавань на юге Челябинской области станет дополнительным драйвером для развития региона, аэропорт будет отвечать всем требованиям безопасности, доступности и качества услуг.

Работы идут в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и включены в национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры».