В магнитогорском аэропорту продлили закрытие до середины октября

Руководство воздушной гавани уже уведомило авиакомпании

В Магнитогорске продлили закрытие международного аэропорта до середины октября 2023 года. Воздушная гавань с 1 июня не работает из-за масштабной реконструкции. Планировалось, что полеты запустят с 1 октября. 23 августа стало известно, что руководство предприятия уведомило авиакомпании о продлении сроков остановки полетных программ. Информацию подтвердили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В городе металлургов идет масштабная реконструкция аэропорта. Здесь меняют взлетно-посадочную полосу, реконструируют две рулежные дорожки и перрон с площадкой, где самолеты будут обрабатывать противообледенительной жидкостью. Работы проводит компания ООО «АльмакорГрупп» по заказу федеральной структуры «Ространсмодернизация».

По контракту на реконструкцию всего комплекса заключен договор до конца 2024 года, планируется, что работы завершатся к концу текущего года.

Запустить аэропорт после первого этапа реконструкции должны были с 1 октября, однако в воздушной гавани продлили закрытие еще на две недели. В региональном Миндортрансе сообщили, что официально согласовано закрытие аэропорта до 15 октября.

Однако в правительство области поступило на согласование предложение о дальнейшем продлении закрытия магнитогорского аэропорта. Сроки продления не уточняются.