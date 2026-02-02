В Магнитогорске завершился третий модуль программы «Герои Южного Урала»

Упор в нем сделали на общение участников с практиками

В Магнитогорске завершилось обучение ветеранов СВО в рамках третьего модуля региональной кадровой программы «Герои Южного Урала». Тема — «Региональное и муниципальное управление». Вместе с экспертами участники разбирали актуальные вопросы: развитие важных сфер, специфика местного самоуправления, экономика региона и привлечение инвестиций, развитие управленческих навыков и многое другое.

«В качестве спикеров мы постарались привлечь как можно больше практиков, в первую очередь — представителей местного самоуправления: глав и их заместителей. Это тот уровень власти, который наиболее близок к населению, и именно здесь решаются самые актуальные задачи и проблемы», — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Кроме того, ветераны посетили Магнитогорский металлургический комбинат, стали участниками командообразующих мероприятий, получили советы от наставников. Модуль завершился тестированием и экзаменом, чтобы закрепить полученные знания.

В конце обучения они получат дипломы и смогут претендовать на управленческие должности в организациях и на предприятиях, в органах власти региона.