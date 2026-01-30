«Герои Южного Урала» обсудили нацпроекты и поддержку МСП

Об этом им рассказал первый замминистра экономического развития Челябинской области

Участники программы «Герои Южного Урала» пообщались с первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Ильмаром Шариевым. В рамках третьего модуля обучения он провел лекцию о том, как в регионе работает система поддержки сектора МСП. В ходе встречи подробно разобрали реализацию нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Эффективная и конкурентная экономика».

«В Челябинской области чуть больше четверти ВРП формирует малый и средний бизнес. МСП вкладывает каждый четвертый рубль в экономический оборот региона, и каждый третий работающий — это тоже сектор МСП. В рамках реализации нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“ наша верхнеуровневая задача — опережающий рост доходов малых предприятий выше темпов роста ВВП», — отметил Ильмар Шариев.

Участники программы узнали, какую предприниматели могут получить поддержку в Центре «Мой бизнес», а также о том, как в 2025 году регион привлек 4,9 миллиарда рублей в рамках господдержки МСП.

Отметим, что один из участников программы, ветеран СВО Ержан Амержанов, прошел стажировку и занял должность заместителя начальника управления развития малого и среднего предпринимательства в министерстве экономического развития Челябинской области.

Как и остальные участники, в Магнитогорске он проходил обучение в рамках третьего модуля кадрового регионального проекта «Герои Южного Урала».