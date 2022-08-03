В Магнитогорске завершили реконструкцию сквера имени Ромазана

Пространство благоустроили по просьбе жителей

В Магнитогорске завершили реконструкцию сквера имени И. Х. Ромазана. Здесь появились дорожки для прогулок, новые фонари, забор, скамейки и урны. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сквер благоустроили по просьбам горожан. В июле в ходе рабочего визита глава Магнитогорска пообщался с местными жителями, которые попросили обновить общественное пространство.

«Жители просили обустроить дорожку в нижней части сквера ближе к проспекту Ленина. Мы выполнили эту работу, кроме того, благоустроили „народную тропу“, перенесли забор для прохода горожан», — рассказал директор управления капитального строительства Антон Хватков.

Также по просьбам магнитогорцев увеличили количество скамеек в сквере. Для безопасности жителей установили камеры видеонаблюдения.

Каждый год в Челябинской области благоустраивают скверы, набережные, парки и бульвары. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году в регионе обновят 125 общественных пространств, из них 9 — в Челябинске. Фотокорреспонденты ИА «Первое областное» побывали на всех площадках.