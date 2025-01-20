В Магнитогорске запустили дополнительные электрички после закрытия на ремонт моста

Время в пути составит чуть более получаса

С сегодняшнего дня, 20 января, в Магнитогорске начинают курсировать дополнительные электрички. Их назначили на время ремонта моста «Северный переход», чтобы горожанам было комфортно добираться до работы и обратно, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Со станции Магнитогорск-Пассажирский электричка будет отправляться в 05:36 и прибывать на станцию Магнитогорск-Грузовой в 06:01. Вечером электропоезд отправляется в 17:33.

Со станции Магнитогорск-Грузовой электрички отправляются в 07:54, 18:18 и 19:48.

Электропоезда будут делать остановки на станции Цементный завод, остановочный пункт РЗД22 и о. п. 3 км.

«До установления особого порядка оформления билетов на данные поезда не требуется. Проезд осуществляется без оплаты»,— уточнили в ЮУЖД.

Также там напомнили, что по маршруту Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой следуют регулярные поезда, на них необходимо приобретать билеты.

Напомним, мост «Северный переход» закрыли на ремонт в начале января. Работы планируют завершить в ноябре. Общественный транспорт в городе курсирует по измененным маршрутам.