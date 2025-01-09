В Магнитогорске мост через реку Урал закрыли на ремонт на 10 месяцев

Общественный транспорт следует по измененным маршрутам

В Магнитогорске 8 января движение по мосту «Северный переход» через реку Урал ограничили из-за ремонта переправы. Работы планируется завершить к 1 ноября 2025 года. Общественный транспорт на протяжении 10 месяцев будет следовать по измененным маршрутам, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ремонт моста необходим для обеспечения безопасности и долгосрочной эксплуатации объекта»,— уточнили в мэрии.

Там добавили, что схема движения общественного транспорта на время ремонта переправы изменится. Например, средние автобусы, следующие по маршруту № 19, не будут покидать правый берег, конечной остановкой сделали «Химчистку». А трамвай № 13 теперь следует по маршруту № 14.