В Магнитогорске запускают прогулки по реке Урал

Они стали частью промышленного туризма в городе металлургов

В Магнитогорске запускают новый вариант городского отдыха. Прогулки на шестиместном катере по реке Урал стали частью промышленного туризма, который в Магнитогорске продвигает градообразующее предприятие ПАО «ММК». Планируется организовывать сразу три маршрута, сообщает пресс-служба мэрии.

Первая прогулка по реке главу города Сергея Бердникова впечатлила. Он отметил, что 40 минут пролетели, как один миг.

«Сегодня благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату в нашем городе появилась уникальная возможность, которая позволит любому желающему не только познакомиться с жизнью города, его достопримечательностями, но и своими глазами увидеть производство металлургического комбината. Я считаю, это очень здорово, что каждый сможет со стороны реки увидеть, где работают и отдыхают магнитогорцы. И это направление нужно развивать, ведь сегодня туризм является неотъемлемой частью нашего города», — поделился впечатлениями глава города Сергей Бердников.

Водные экскурсии дополнили обширную программу промышленного туризма, внедренную несколько лет назад градообразующим предприятием Магнитки. А опыт организации промышленного туризма тиражируется по всей стране. Осенью в Магнитогорске пройдет всероссийский форум на эту тему.