В Магнитогорске высаживают 500 новых деревьев

В этом году в городе появится 3 тысячи кустарников, около 2 тысяч кленов, берез и тополей

В Магнитогорске продолжается высадка деревьев на городских улицах. Очередная партия зеленых насаждений прибыла в город: около 500 крупномерных деревьев и порядка трех тысяч кустарников украсят парки, скверы, территории школ и детских садов. Более 1,5 тысячи деревьев появятся по программе с градообразующим предприятием. По данным мэрии, за пять лет в городе металлургов высадили более 30 тысяч деревьев и около 126 тысяч кустарников.

Напомним, в этом сезоне в Магнитогорске уже высадили 92 пирамидальных тополя, 100 кленов и 23 голубые ели в парке Вечного огня.

500 новых кленов тщательно проверили экологи.

«Мы прошли посмотрели деревья. Некоторые нам не понравились, потому что они не соответствуют характеристикам, прописанным в техническом задании. На одних — искривлены стволы, на других — искривлены стволы, на третьих есть иные повреждения. Подрядчик обязан в течение 14 дней заменить непригодные саженцы», — рассказывает специалист управления охраны окружающей среды и экологического контроля Елена Ионова.

Кустарники высадят на улицах Советской Армии и Маяковского, на территориях образовательных и социальных учреждений, в парках и скверах. В Магнитогорск привезли сирень, барбарис и молодые саженцы березы, которые в ближайшее время появятся в парке у Вечного огня.

В мэрии отметили, что с 2017 по 2021 год в Магнитогорске высадили более 30 тысяч деревьев и около 126 тысяч кустарников.