В Магнитогорске врачи на КТ нашли бусинку в голове у ребенка

Малыш жаловался на боли

Маленький пациент поступил в больницу с жалобами на боль в голове. Медики решили сделать мультиспиральную компьютерную томографию головного мозга и нашли в среднем носовом ходу инородное тело, сообщает пресс-служба клиники.

Посторонний предмет удалили при помощи эндоскопа. Оказалось, что там была бусинка.

«Ребенок был направлен на компьютерную томографию по поводу болей в голове. Во время обследования в среднем носовом ходу обнаружили инородное тело, которое в дальнейшем наш врач-оториноларинголог Игорь Кузьмин успешно удалил с помощью эндоскопической техники. Это оказалась бусинка»,

— рассказала заведующая диагностической службой ЦОМиД Магнитогорска Юлия Терехова.