Посторонний предмет удалили при помощи эндоскопа. Оказалось, что там была бусинка.
«Ребенок был направлен на компьютерную томографию по поводу болей в голове. Во время обследования в среднем носовом ходу обнаружили инородное тело, которое в дальнейшем наш врач-оториноларинголог Игорь Кузьмин успешно удалил с помощью эндоскопической техники. Это оказалась бусинка», — рассказала заведующая диагностической службой ЦОМиД Магнитогорска Юлия Терехова.
Ранее врач этой же клиники достал из желудка ребенка три батарейки — малыш проглотил их в канун Нового года.