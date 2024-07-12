В Магнитогорске вот‑вот запустят самый большой фонтан России

Каскадный водомет будет работать в парке «Притяжение»

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На следующей неделе в магнитогорском парке «Притяжение» включат самый большой в России фонтан. Накануне его протестировали на радость гулявшей вокруг публике, сообщает пресс-служба парка.

Площадь каскадного фонтана составляет 3700 квадратных метров. Из него будут бить около 1700 струй, их подсветят более 7000 прожекторов.

Торжественное открытие фонтана состоится в День металлурга — 21 июля.

Два года назад в парке открыли светомузыкальный фонтан, площадь которого 484 квадратных метра. Из-под земли бьют 346 струй, и почти каждая отдельно подсвечивается прожекторами. Современная аудиосистема обеспечивает звуковое сопровождение. Струи могут стать большим водным экраном, на который можно транслировать видео и лазерные шоу.